Участники ОПЕК+ смогли договориться о сокращении добычи нефти

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Страны-участницы ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на министра нефти Ирака Тамера аль-Гадбана.

Министр подтвердил, что квота ОПЕК составит 800 тысяч баррелей в сутки. Оставшийся объем будет приходиться на других участников сделки, исключая Иран — страну освободили от данных обязательств.

Соглашение о сокращении будет действовать в течение первой половины будущего года, но при этом объем сокращения участники могут пересмотреть в апреле.

По словам аль-Гадбана, министры стран-членов ОПЕК согласились с тем, что Россия в рамках решения организации будет снижать объемы добычи постепенно.

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