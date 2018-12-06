Участники ОПЕК не достигли соглашения по уровню добычи нефти в 2019 году

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Участники ОПЕК пока не смогли прийти к соглашению по уровню добычи нефти в 2019 году, сообщает «РИА Новости».

«Мы все еще обсуждаем», — передает агентство слова министра энергетики Саудовской Аравии.

Он отметил, что соглашения по уровню добычи нефти ОПЕК в следующем году пока нет, стороны высказывают различные предложения.

Также министр высказал свое мнение, что сокращение добычи нефти в объеме один млн баррелей в сутки будет адекватным, а за базовый месяц, от которого будет отсчитываться сокращение, следует взять октябрь этого года.

Сегодня в Вене прошло заседание членов организации, на котором участники обсудили рекомендации комитета сократить добычу нефти на первую половину 2019 года.

Завтра министры стран-членов организации примут окончательное решение по сделке.

Ранее сообщалось, что цена на нефть упала почти на 4% в ожидании решения России об ограничении добычи.

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