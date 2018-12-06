Нефть упала почти на 4% в ожидании решения России об ограничении добычи

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Цены на нефть сегодня заметно снижаются в ожидании решения России об объемах ограничения добычи.

На 20.03 стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года на бирже ICE в Лондоне опустилась до 59,16 доллара за баррель, а днем она даже снижалась до 58,47 доллара.

Цена аналогичных фьючерсов на нефть марки WTI на бирже NYMEX в Нью-Йорке к 15.55 достигла 50,97 доллара за баррель (снижаясь до этого до 50,08 доллара).

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что члены Организации стран – экспортеров нефти предварительно договорились о сокращении нефтедобычи. При этом конкретные объемы уменьшения добычи пока согласованы не были.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил о необходимости дождаться, пока Россия определится с позицией. По его словам, окончательное решение ОПЕК+ может быть принято завтра, 7 декабря.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.