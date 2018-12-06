СМИ: Страны ОПЕК предварительно договорились о сокращении нефтедобычи

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Члены Организации стран – экспортеров нефти предварительно договорились о сокращении нефтедобычи. При этом конкретные объемы уменьшения добычи пока не согласованы, передает агентство «Рейтер» со ссылкой на одного из делегатов.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил о необходимости дождаться, пока Россия определится с позицией. По его словам, окончательное решение ОПЕК+ может быть принято завтра, 7 декабря.

Накануне министр энергетики РФ Александр Новак провел встречу со своим саудовским коллегой в Вене, после которой, согласно информации агентства Bloomberg, вылетел в Санкт-Петербург для консультаций с Президентом России Владимиром Путиным.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что СМИ узнали о разногласиях РФ и ОПЕК относительно объемов сокращения нефтедобычи. Если российская сторона была готова уменьшить добычу на 140 тыс. баррелей в сутки, то ее партнеры настаивали на сокращении в 250 тыс. – 300 тыс. баррелей в сутки.

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