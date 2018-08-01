СМИ узнали о похищении и допросе журналистов в ЦАР перед убийством

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Погибшие в Центральноафриканской Республике журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко перед смертью были похищены повстанцами из альянса «Селека» и допрошены ими. Об этом сообщает местное издание Palmares Centrafrique.

Россияне были захвачены и убиты примерно в 23 км от города Сибю на трассе, ведущей к городу Декоа. Их убийцы могли принадлежать к входящем в «Селеку» отрядам во главе с полевым командиром Нуреддином Адамом, контролирующим окрестности Декоа.

Ранее французская газета Le Monde писала, что один из российских журналистов был застрелен на месте, а двое других были убиты позднее. Это может подтверждать опубликованный PC снимок, на котором видны лежащие в кузове пикапа тела двух мужчин.

По информации сотрудника городской администрации Сибю, передавало ранее агентство The Associated Press, россияне были остановлены примерно десятью боевиками в тюрбанах, говорившими между собой на арабском языке.

Джемаль, Расторгуев и Радченко работали на «Центр управления расследованиями» и приехали в ЦАР, чтобы снять фильм о действующих в этой стране частых военных контракторах из России.