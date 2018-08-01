Погибшие в Африке журналисты поехали в ЦАР как туристы

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Погибшие в Центральноафриканской Республике журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко поехали в эту страну как туристы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову.

Захарова рассказала, что точные данные о цели визита россиян в африканскую страны отсутствуют. Также в ведомстве отметили, что они окажут помощь при перевозке тел погибших журналистов на Родину.

Ранее также сообщалось, что россияне были захвачены группой говоривших на арабском языке вооруженных людей.