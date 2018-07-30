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Татар-информ

30 июля 2018, 01:18

Политика

Дональд Трамп обвинил спецпрокурора Роберта Мюллера в конфликте интересов

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Политика

Дональд Трамп обвинил спецпрокурора Роберта Мюллера в конфликте интересов

По словам американского лидера, у них со спецпрокурором были «очень неприятные и спорные деловые отношения».

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил специального прокурора Роберта Мюллера, занимающегося расследованием вероятного вмешательства России в президентские выборы 2016 года, в конфликте интересов. Он сделал это в своем Twitter’е.

Американский лидер задал риторический вопрос, собирается ли спецпрокурор сообщать о имеющемся у него конфликте интересов. По словам Трампа, у них с Мюллером были «очень неприятные и спорные деловые отношения».

Кроме того, Президент США вспомнил, что отказался назначать будущего спецпрокурора директором ФБР, а уволенный им бывший глава этой спецслужбы Джеймс Коми является близким другом Мюллера.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что советник Президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон заявил: следующая встреча Дональда Трампа с Президентом РФ Владимиром Путиным состоится после того, как закончится расследование Роберта Мюллера. 

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