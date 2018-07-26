В Белом доме назвали дату новой встречи Трампа и Путина

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Советник Президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что следующая встреча главы государства Дональда Трампа с Президентом РФ Владимиром Путиным состоится после того, как закончится расследование специального прокурора Роберта Мюллера. Об этом сообщает RT cо ссылкой на NBC News.

Болтон отметил, что это будет в 2019 году, однако в сообщении не указывается с кем было достигнуто данное соглашение — с Москвой или с помощниками Трампа.

Ранее 19 июля сообщалось, что американский глава поручил Болтону пригласить Путина в Вашингтон.

Спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование по делу о «вмешательстве в президентские выборы», проходившие в США в 2016 году.