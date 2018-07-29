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Татар-информ

29 июля 2018, 10:24

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Гамова объяснила свою критику награждения сборной России по футболу

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СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Гамова объяснила свою критику награждения сборной России по футболу

По словам волейболистки, за ее заявлением стоит недоумение, а не зависть.

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Двукратная чемпионка мира по волейболу, обладательница серебряной медали Олимпийских игр Екатерина Гамова объяснила, почему раскритиковала Министерство спорта России за присуждение членам национальной футбольной сборной званий заслуженных мастеров спорта.

«Зависти в моем посте нет, лишь недоумение!» — написала волейболистка в ответ на обрушившуюся на нее критику в комментариях под записью в социальной сети Instagram.

По ее словам, награждение поставило чемпионов мира и олимпийских чемпионов на одну ступень с вышедшими в четвертьфинал мундиаля футболистами.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин вручил госнаграды членам российской футбольной сборной.

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