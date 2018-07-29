Гамова объяснила свою критику награждения сборной России по футболу

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Двукратная чемпионка мира по волейболу, обладательница серебряной медали Олимпийских игр Екатерина Гамова объяснила, почему раскритиковала Министерство спорта России за присуждение членам национальной футбольной сборной званий заслуженных мастеров спорта.

«Зависти в моем посте нет, лишь недоумение!» — написала волейболистка в ответ на обрушившуюся на нее критику в комментариях под записью в социальной сети Instagram.

По ее словам, награждение поставило чемпионов мира и олимпийских чемпионов на одну ступень с вышедшими в четвертьфинал мундиаля футболистами.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин вручил госнаграды членам российской футбольной сборной.