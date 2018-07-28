Президент РФ наградил Черчесова орденом Александра Невского

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Глава РФ Владимир Путин наградил главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова орденом Александра Невского, сообщает РИА Новости.

Путин отметил великое мастерство Черчесова, его талант психолога, наставника и лидера, а также высоко оценил его стратегию отбора и подготовки игроков.

Церемония вручения государственных наград 23 игрокам и 6 тренерам национальной футбольной сборной прошла сегодня в Кремле.

Вратарь Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич также были награждены орденом Почета.

Чемпионат мира по футболу — 2018 прошел в России с 14 июня по 15 июля. Чемпионом мира в этом году стала команда Франции. Сборная России также показала лучший результат в истории, дойдя до четвертьфинала.