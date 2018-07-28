Гамова раскритиковала Минспорта за награждение сборной России по футболу

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала Минспорта РФ за присвоение футболистам национальной сборной звания заслуженных мастеров спорта, сообщает RT со ссылкой на Instagram спортсменки.

Волейболистка отметила, что в стране «разное отношение к достижениям спортсменов», поскольку некоторым, «чтобы получить звание ЗМС, нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает звание лишь за выход в четвертьфинал».

Также она напомнила, что, когда сборная России по волейболу завоевала золотые медали на чемпионате мира по волейболу — 2010, не всем членам команды присвоили звание ЗМС.

По словам Гамовой, «звание заслуженного мастера спорта обесценивают». Также она отметила, что это не претензии к футболистам сборной России, а «большой вопрос к руководителям российского спорта».