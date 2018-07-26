На пятом этапе «Шелкового пути» неожиданно победил Антон Шибалов

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Победителем пятого этапа Астрахань – Волгоград ралли-рейда «Шелковый путь-2018» неожиданно стал экипаж команды «КАМАЗ-Мастер» под управлением Антона Шибалова. В генеральной классификации лидирует Дмитрий Сотников, опережая Андрея Каргинова всего на 44 секунды, сообщает пресс-служба команды.

Пятый день гонки оказался богат на сюрпризы. Проехав всего 25 км, экипаж Дмитрия Сотникова был вынужден остановиться из-за падения давления турбины, причиной которого стала проблема с патрубком. Из-за этого лидер ралли потерял целых 20 минут и пришел к финишу лишь пятым.

С лучшим временем завершил спецучасток Андрей Каргинов, который не стал терять время на замену прекративших работать стеклоочистителей. Вторым пришел Эдуард Николаев, останавливавшийся для помощи Сотникову. Антон Шибалов большую часть пути удерживал хороший темп, однако ближе к финишу из-за проблем с навигацией задержался примерно на шесть минут.

Четвертым финишировал Айрат Мардеев, а шестым стал Сергей Куприянов, оказавший помощь экипажам двух машин.

Однако после прибытия на бивуак финишная таблица оказалась перевернута, так как на лидеров этапа были наложены штрафы за превышение скорости. Каргинов лишился шести минут и стал по итогам дня лишь третьим. Одноминутная пенализация Николаева не лишила его второго места по итогам дня. А вот лидером этапа оказался Шибалов.

В генеральном зачете распределение позиций осталось неизменным. На первом месте идет Сотников, за которым следуют Каргинов (отставая на 44 секунды) и Мардеев (уступая менее 12 минут).

Сегодня участников «Шелкового пути» ждет предпоследний этап гонки Волгоград – Липецк. Длина шестого этапа равняется 767 км, из которых 317 приходятся на боевую дистанцию, информирует пресс-служба ралли.