Главное
Отцы Ново-Савиновского района Казани задолжали детям 100 млн рублей алиментов

Татар-информ

26 июля 2018, 03:05

Спорт

На пятом этапе «Шелкового пути» неожиданно победил Антон Шибалов

Рекомендуем

В генеральной классификации лидером остается Дмитрий Сотников.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Победителем пятого этапа Астрахань – Волгоград ралли-рейда «Шелковый путь-2018» неожиданно стал экипаж команды «КАМАЗ-Мастер» под управлением Антона Шибалова. В генеральной классификации лидирует Дмитрий Сотников, опережая Андрея Каргинова всего на 44 секунды, сообщает пресс-служба команды.

Пятый день гонки оказался богат на сюрпризы. Проехав всего 25 км, экипаж Дмитрия Сотникова был вынужден остановиться из-за падения давления турбины, причиной которого стала проблема с патрубком. Из-за этого лидер ралли потерял целых 20 минут и пришел к финишу лишь пятым.

С лучшим временем завершил спецучасток Андрей Каргинов, который не стал терять время на замену прекративших работать стеклоочистителей. Вторым пришел Эдуард Николаев, останавливавшийся для помощи Сотникову. Антон Шибалов большую часть пути удерживал хороший темп, однако ближе к финишу из-за проблем с навигацией задержался примерно на шесть минут.

Четвертым финишировал Айрат Мардеев, а шестым стал Сергей Куприянов, оказавший помощь экипажам двух машин.

Однако после прибытия на бивуак финишная таблица оказалась перевернута, так как на лидеров этапа были наложены штрафы за превышение скорости. Каргинов лишился шести минут и стал по итогам дня лишь третьим. Одноминутная пенализация Николаева не лишила его второго места по итогам дня. А вот лидером этапа оказался Шибалов.

В генеральном зачете распределение позиций осталось неизменным. На первом месте идет Сотников, за которым следуют Каргинов (отставая на 44 секунды) и Мардеев (уступая менее 12 минут).

Сегодня участников «Шелкового пути» ждет предпоследний этап гонки Волгоград – Липецк. Длина шестого этапа равняется 767 км, из которых 317 приходятся на боевую дистанцию, информирует пресс-служба ралли.  

Реклама

Следующая новость

Хоккеист «Ак Барса» Бурмистров передал эстафету VedroChallenge Президенту Татарстана
Новости дня
03:05
На пятом этапе «Шелкового пути» неожиданно победил Антон Шибалов

В генеральной классификации лидером остается Дмитрий Сотников.

02:50
В Заинском районе мамы-декретницы могут бесплатно получить новую специальность

Заинские мамы-декретницы могут бесплатно получить новую специальность, пройти переподготовку или повысить свою прошлую квалификацию.

01:22
К промышленной площадке Зеленодольска поведут газ, канализацию и воду

На строительство коммуникаций выделено 120 млн рублей.

00:16
В Елабуге построят новое здание ГИБДД

На строительство нового здания на улице Чапаева потратят 28 млн рублей.

25.07 23:52
Пламенем зажигалок и фонарями смартфонов казанцы выбирают лучший российский шорт

В Казани стартовали показы Всемирного фестиваля уличного кино Александра Щерякова, в финал которого попали работы 16 молодых российских режиссеров.

25.07 23:39
В Лаишевском районе РТ очистили от мусора берег Камы

В традиционной природоохранной акции приняли участие как взрослые, так и дети.

25.07 23:22
Супруги с 55-летним стажем из Верхнеуслонского района внесены в книгу «Почетные юбиляры района»

В честь юбилея совместной жизни имена супругов Рачковых внесены в книгу «Почетные юбиляры района», где они поставили свои подписи.

25.07 23:12
В Чистополе стартует фестиваль палаточных лагерей для детей и подростков

За восемь лет существования фестиваля «Звездный десант – новая волна» его посетили свыше восьми тысяч участников.

25.07 22:56
Челнинские футболистки взяли «серебро» всероссийского турнира

Анастасия Кадыльская забила на турнире 24 гола и стала лучшим бомбардиром.

25.07 22:48
Гарри Поттер поможет детям научиться программировать
25.07 22:34
В Тукаевском районе снизилась рождаемость и смертность

В первом полугодии прошлого года родилось 229 детей, в текущем году за аналогичный период зарегистрировано рождение 161 ребенка.

25.07 22:21
Симфонический оркестр Татарстана выступит во французском Ла-Рок-д'Антероне

В программе концерта – музыка Петра Чайковского и Сергея Рахманинова.

25.07 22:15
Майк Помпео подписал «Крымскую декларацию»
25.07 22:12
ЕСПЧ призвал Сенцова прекратить голодовку и принять помощь
25.07 22:04
Семь тонн испорченных овощей и фруктов изъяли с прилавков магазинов Татарстана

За II квартал 2018 года специалисты Роспотребнадзора наложили 71 штраф общей суммой в 863 тысячи рублей на недобросовестных продавцов.

25.07 21:52
В исполкоме Казани обсудили государственно-частное партнерство с делегацией ООН

Делегация ООН прибыла в столицу Татарстана по инициативе Президента РТ Рустама Минниханова.

25.07 21:50
В Татарстане уборочная кампания ведется уже в 13 районах

Средняя урожайность по республике равняется 34,1 ц/га.

25.07 21:43
В Челнах на строительной площадке соборной мечети «Джамиг» мусульмане прочитали намаз

На строительстве соборной мечети Автограда завершены работы по возведению фундамента и цокольного этажа.

25.07 21:34
Нижнекамские врачи устроили посвященный мужскому здоровью флешмоб

Медики выпустили в небо 50 белых шаров.

25.07 21:20
Представитель Украины сорвала заседание по Донбассу в Минске
25.07 21:12
КАМАЗ получил контракт на 404 миллиона рублей на обслуживание автобусов в Набережных Челнах
25.07 20:56
За увольнение в предпенсионном возрасте хотят ввести уголовную ответственность
25.07 20:46
Конкурсная комиссия высоко оценила готовность хозяйств Нурлатского района к уборке урожая

В этом году в Нурлатском районе площадь зерновых превышает 34 тысячи гектаров.

25.07 20:39
Израиль рассказал о реакции России на сбитый Су-22 ВВС Сирии
25.07 20:29
АФК «Система» обещает миллион долларов за технологию поиска людей
События