На шестом этапе «Шелкового пути» лидером стал Андрей Каргинов

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Вчера на шестом этапе гонок «Шелковый путь» лидером стал экипаж Андрея Каргинова, сообщает пресс-служба команды.

Начало шестого участка прошло по извилистым степным, песчаным дорогам. Многие участники признались, что сегодня была сложная и интересная навигация. Всего экипажи преодолели 766 км, из которых 317 — спецучасток.

Неудачным день оказался для экипажа Дмитрия Сотникова. Со старта экипаж смог преодолеть около 200 км, после чего у грузовика сломалась коробка переключения передач, из-за чего экипажу пришлось вернуться на буксире. Такой исход дня означает для экипажа потерю первого места в общей финишной таблице.

На лидирующей позиции оказался экипаж Андрея Каргинова, на второй — Эдуарда Николаева, на третьей — Айрата Мардеева. Экипажи Антона Шибалова и Сергея Куприянова заняли пятое и седьмое место соответственно.

27 июля всех участников гонок ожидает долгожданный финиш на Красной площади в столице России.