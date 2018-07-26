Назначены три заместителя министра по делам молодежи РТ

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). На должность первого заместителя министра по делам молодежи РТ назначен Тимур Сулейманов. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписано 23 июля. Об этом сообщает собственный источник ИА «Татар-информ».

Также на должность заместителя министра по делам молодежи РТ назначены Ринат Садыков и Анна Захматова.

22 июня указом Президента РТ Рустама Минниханова министром по делам молодежи Республики Татарстан был назначен Дамир Фаттахов.

Ранее сообщалось, что в образованном Министерстве по делам молодежи РТ будут работать 42 человека, месячный фонд их зарплаты составит 903 тыс. рублей.