Дамир Фаттахов назначен министром по делам молодежи РТ

Указ сегодня подписал Президент РТ.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Рустам Минниханов подписал указ о назначении Дамира Фаттахова министром по делам молодежи РТ, сообщает источник ИА «Татар-информ».

Дамир Фаттахов родился в 1979 году в Казани. В 1997 году окончил школу № 122 Казани, в 2001 году — Казанский юридический институт МВД России. С 2001 года возглавлял отдел Культурного центра МВД РТ. В 2005-2006 гг. был депутатом Казгордумы. В 2006 году возглавил Комитет по делам детей и молодежи исполкома Казани, в 2010 году — администрацию Кировского района и Московского районов. В 2011-м окончил Московскую школу управления «Сколково», в 2013-м — Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «финансы и кредит». С 2016 года являлся первым заместителем руководителя исполкома, курирующим вопросы социальной сферы и гражданской защиты.

Имеет многочисленные награды. Среди них — нагрудный знак «За отличную службу в МВД», благодарственное письмо Президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева, Благодарность мэра Казани Ильсура Метшина, медаль Министерства обороны Российской Федерации «За укрепление боевого содружества», медаль «За доблестный труд», Почетная грамота Казани. Женат, воспитывает троих детей.