Названы структура и зарплатный фонд нового Министерства по делам молодежи РТ

В подчинении у министра Дамира Фаттахова будет три заместителя, помощник, а также управляющий делами.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). В образованном Министерстве по делам молодежи Республики Татарстан будут работать 42 человека, месячный фонд их зарплаты составит 903 тыс. рублей. Соответствующее постановление за подписью Премьер-министра РТ Алексея Песошина опубликовано на Официальном портале правовой информации РТ.

Отмечается, что в подчинении у министра Дамира Фаттахова будет три заместителя, помощник, а также управляющий делами.

В структуру министерства войдут: сектор организации отдыха, оздоровления и досуга детей и молодежи, сектор развития и реализации национальной политики, следует из документа.

Ранее Дамир Фаттахов заявил, что собирается создать специальную программу по работе с молодежью.