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Татар-информ

26 июля 2018, 08:14

Общество

Основатель Facebook потерял 17 млрд долларов из-за квартального отчета

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Основатель Facebook может лишиться третьего места в списке самых богатых людей мира, составленном Bloomberg.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Основатель Facebook Марк Цукерберг может потерять около 17 млрд долларов из-за опубликованного квартального отчета и негативных прогнозов, сообщает РБК

Размер выручки компании за квартал (13,03 млрд долларов) оказался ниже, чем ожидалось. Обвал акций послужил причиной роста негативных прогнозов по темпам роста прибыли. Финансовый директор Дэвид Вейнер отметил, что общие темпы роста прибыли продолжат замедляться в течение 2018 года. 

Если стоимость акций будет продолжать падать и после открытия торгов сегодня, то основатель Facebook может лишиться третьего места в списке самых богатых людей мира, составленном Bloomberg.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Цукерберг заявил о наличии доказательств вмешательства РФ в американские выборы в 2016.

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