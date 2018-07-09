В первую сотню богатейших людей мира вошли 11 россиян

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(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Bloomberg обновил топ-500 самых богатых людей мира, по итогам которого в первую сотню попали 11 россиян, сообщает РИА Новости.
Так, на 45-м месте оказался глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (19,6 млрд долларов), на 47-м — основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин (19, 4 млрд), на 54-м — один из акционеров «Норникеля» Владимир Потанин (18, 5 млрд) и т. д.
Всего в рейтинге фигурируют 24 российских миллиардера.
Первые три лидирующие позиции занимают представители IT-бизнеса: Джефф Безос (142 млрд долларов), Билл Гейтс (94,2 млрд) и Марк Цукерберг (81,6).
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