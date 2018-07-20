Цукерберг заявил о наличии доказательств вмешательства РФ в выборы

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(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Основатель и руководитель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о наличии у компании доказательств вмешательства России в американские выборы 2016 года. Он сказал об этом в интервью изданию Recode, передает РИА Новости.
По словам Цукерберга, связанная с российской разведкой хакерская группировка Fancy Bears взламывала аккаунты пользователей еще в 2015 году, о чем специалисты компании проинформировали Федеральное бюро расследований. Аналогичные действия наблюдались и в 2016-м, в ходе президентских выборов. Информация о них также была передана спецслужбам.
При этом глава Facebook сослался на расследование специального прокурора Роберта Мюллера, в материалах которого нашли отражение соответствующие факты.
Кроме того, Цукерберг упомянул российское Агентство интернет-исследований, которое «создало целую сеть фейковых аккаунтов в соцсети и с их помощью распространяло ложную информацию среди пользователей». Сразу определить эту попытку повлиять на выборы специалистам компании не удалось, признал он.
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