Цукерберг заявил о наличии доказательств вмешательства РФ в выборы

По словам главы Facebook, вмешательство заключалось как во взломах аккаунтов, так и в распространении фейковых новостей.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Основатель и руководитель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о наличии у компании доказательств вмешательства России в американские выборы 2016 года. Он сказал об этом в интервью изданию Recode, передает РИА Новости.

По словам Цукерберга, связанная с российской разведкой хакерская группировка Fancy Bears взламывала аккаунты пользователей еще в 2015 году, о чем специалисты компании проинформировали Федеральное бюро расследований. Аналогичные действия наблюдались и в 2016-м, в ходе президентских выборов. Информация о них также была передана спецслужбам.

При этом глава Facebook сослался на расследование специального прокурора Роберта Мюллера, в материалах которого нашли отражение соответствующие факты.

Кроме того, Цукерберг упомянул российское Агентство интернет-исследований, которое «создало целую сеть фейковых аккаунтов в соцсети и с их помощью распространяло ложную информацию среди пользователей». Сразу определить эту попытку повлиять на выборы специалистам компании не удалось, признал он.