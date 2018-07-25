ЕСПЧ призвал Сенцова прекратить голодовку и принять помощь

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Европейский суд по правам человека призвал осужденного в России на 20 лет заключения по обвинению в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова прекратить голодовку и принять «принять любое жизненно необходимое лечение», пишет газета «Ведомости».

Российские же власти ЕСПЧ в соответствии со своим регламентом призвал обеспечить Сенцову необходимое лечение в стационарном медицинском учреждении.

Глава международной группы «Агора» Павел Чиков пояснил «Интерфаксу», что власти РФ должны выполнить требование ЕСПЧ. Но они и не отказывают осужденному украинскому режиссеру во врачебной помощи, что подтверждает его защита, добавил он.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет заключения. По версии следствия, он был организатором террористической группы, действовавшей в Крыму. Сам Сенцов настаивает на своей невиновности. 16 мая режиссер объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех находящихся в России политзаключенных-украинцев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Украина готова обменять 23 арестованных и осужденных россиян на находящихся в заключении в РФ своих граждан.