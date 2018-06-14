Европарламент призвал Россию освободить Сенцова

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(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Европарламент сегодня принял резолюцию, в которой призвал Россию немедленно освободить осужденного в РФ по подозрению в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова и всех остальных политических заключенных – украинцев, передает «Интерфакс-Украина».
Европейский парламент выразил солидарность с объявившим голодовку режиссером и заявил об обеспокоенности ее последствиями для здоровья Сенцова.
По мнению Европарламента, более 70 граждан Украины находятся в заключении в России по политическим мотивам.
Также парламентарии призвали страны Европейского Союза продлить санкции, введенные против России.
Резолюцию поддержали 485 депутатов. Против выступили 76, а еще 66 воздержались, замечает РИА Новости.
Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет заключения. По версии следствия, он был организатором террористической группы, действовавшей в Крыму. Сам Сенцов настаивает на своей невиновности. 16 мая режиссер объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех находящихся в России политзаключенных-украинцев.
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