Европарламент призвал Россию освободить Сенцова

Европейские депутаты выступили за продление санкций против РФ.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Европарламент сегодня принял резолюцию, в которой призвал Россию немедленно освободить осужденного в РФ по подозрению в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова и всех остальных политических заключенных – украинцев, передает «Интерфакс-Украина».

Европейский парламент выразил солидарность с объявившим голодовку режиссером и заявил об обеспокоенности ее последствиями для здоровья Сенцова.

По мнению Европарламента, более 70 граждан Украины находятся в заключении в России по политическим мотивам.

Также парламентарии призвали страны Европейского Союза продлить санкции, введенные против России.

Резолюцию поддержали 485 депутатов. Против выступили 76, а еще 66 воздержались, замечает РИА Новости.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет заключения. По версии следствия, он был организатором террористической группы, действовавшей в Крыму. Сам Сенцов настаивает на своей невиновности. 16 мая режиссер объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех находящихся в России политзаключенных-украинцев.