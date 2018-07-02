В Киеве назвали имена россиян для обмена на украинских заключенных

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(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко назвала фамилии осужденных граждан России, которых Украина готова обменять на украинских заключенных, сообщает RT.
Украина планирует вернуть Олега Сенцова, Александра Кольченко, Романа Сущенко, Павла Гриба, Владимира Балуха и Евгения Панова, отметила Геращенко.
Среди граждан России из списка Рады 23 человека, в том числе Виктор Агеев, Александр Баранов, Максим Одинцов, Сергей Егоров, Ольга Ковалис, Максим Сливка, Лариса Чубарова, Евгений Мефедов и другие.
В июне Геращенко заявила о готовности обменять россиян на украинцев, заключенных в России.
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