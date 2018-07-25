В Татарстане уборочная кампания ведется уже в 13 районах

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В Татарстане уборочные работы ведутся уже в 13 районах. Сегодня к ним присоединились Нижнекамский, Спасский, Чистопольский и Ютазинский районы республики, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Согласно данным на 25 июля, в регионе обмолочены 6,2 тыс. га, собрана 21 тыс. т зерна. Средняя урожайность по республике равняется 34,1 ц/га.

Больше всего зерна намолотили аграрии Заинского (7,9 тыс. т), Нурлатского и Сармановского (по 3,2 тыс. т), а также Апастовского (2,8 тыс. т) районов. По урожайности опять-таки лидируют Заинский (41,6 ц/га) и Сармановский (40 ц/га) районы, заметно отстает от них Буинский район с 33 ц/га.

Апастовский и Нурлатский районы приступили к уборке озимой ржи, средняя урожайность составляет 25 ц/га, также Нурлатский район начал убирать ячмень, урожайность составляет 35,1 ц/га.