В Татарстане стартовала уборочная кампания

Одним из первых приступил к уборке зерновых Заинский район РТ.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Наталья Шишова). В Татарстане началась уборочная кампания. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Одним из первых приступил к уборке Заинский район республики. Здесь на сегодняшний день собрали и обмолотили озимые культуры (пшеницу и рыжик) примерно на 500 га. Средняя урожайность при этом составила 41 ц/га.

По словам главы района Разифа Каримова, оставаться в числе лидеров заинским аграриям помогает современная уборочная техника марок New Holland и Class Tucano, за исправностью которой тщательно следят. На прошлой неделе в Заинске даже состоялся парад комбайнов.

Всего местным аграриям предстоит убрать 12,8 тыс. га озимой и 8,4 тыс. яровой пшеницы, 14,5 тыс. га ячменя, отмечает «Заинск-информ».

Также в уборочную кампанию сегодня включились сельчане Апастовского, Алексеевского и Тетюшского районов республики.