Средняя урожайность в Татарстане на сегодняшний день составляет 33,1 центнера с гектара

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Назлыгуль Масалимова). Уборочная кампания набирает обороты в шести районах, в среднем с каждого гектара получают 33,1 центнера урожая. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» стало известно в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

На данный момент собрано 7,1 тыс. тонн зерна с площади в 2,1 тысячи гектаров.

Одними из первых к уборочным работам приступили хлеборобы агрофирмы «Заинский сахар». «Во всех хозяйствах Татарстана началась уборочная страда. На полях работает 61 комбайн. Что касается урожайности, то она составляет 41 ц/га», — рассказал руководитель Управления сельского хозяйства и продовольствия Заинского района Атлас Галиахметов. Агрофирмы «Зай», «Восток», «Нива» также приступили к уборке.

Уборочные работы успешно идут в Апастовском, Сармановском, Нурлатском, Аксубаевском и Буинском районах.

«К уборке приступили 22 июля. Собираем рожь, 23 июля начали молотить озимую пшеницу. Комбайнеры трудятся не покладая рук, и работа спорится. Если сравнивать с предыдущими кампаниями, то нынче дела обстоят в разы лучше. Настроение у хлеборобов отличное, работают по полной. Хлеб уродился отличный, не сглазить бы. Контрольный обмолот показал урожайность 41 центнер с гектара», — рассказал агентству «Татар-информ» глава Сармановского района Фарит Хуснуллин.

«Зерно отвозим на элеватор. Задействованы 54 комбайна, из них 36 — наши, 18 приехали из Челнов. Урожай радует. Дожди способствовали хорошей урожайности. Сейчас самое хорошее время для уборки — 30-градусная жара. Влажность в пределах нормы — 18 процентов. Уборка идет в трех агрофирмах — «Джалиль», «Сарман», «Нуркеево», — отметил глава Сармановского муниципального района.

В Буинском районе первыми на поля вышли комбайнеры агрофирмы «Авангард». Всего работают 8 комбайнов. Сельчанам «Авангарда» предстоит собрать урожай с 2200 гектаров площадей. К уборочной кампании присоединились и хозяйства «Кият» и «Коммуна».

На сегодняшний день в Заинском районе собрано и обмолочено 2200 тонн зерна (средняя урожайность 40 ц/га); в Апастове — 1500 тонн (средняя урожайность 25 ц/га); в Нурлатском районе — 1400 тонн (33,3 центнера с гектара).