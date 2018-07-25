Минюст РФ утвердил новый устав Всемирного конгресса татар

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Министерство юстиции России сегодня зарегистрировало новый устав Международного союза «Всемирный конгресс татар», принятый на VII внеочередном съезде организации. Об этом сообщает пресс-служба ВКТ.

Целью внеочередного съезда Всемирного конгресса татар, проходившего в Казани с 19 по 22 июля, было именно подтверждение изменений, внесенных ранее в устав. Кроме того, повторно председателем Национального совета «Милли шура» ВКТ был избран вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев.

В работе съезда приняли участие около 200 делегатов от 60 регионов РФ и 25 зарубежных стран.