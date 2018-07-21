Шайхразиев вновь избран председателем национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар

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Фото: Салават Камалетдинов/архив
(Казань, 21 июля, «Татар-информ», Дина Юсупова). Сегодня председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев вновь избран председателем «Милли Шура». Также была переизбрана структура «Милли шура» — заместители председателя.
Василь Шайхразиев выступил с обращением к участникам VII внеочередного съезда Всемирного конгресса татар (ВКТ). «Уважаемые делегаты, уважаемые соплеменники, я благодарен вам за то, что вы избрали меня председателем „Милли шура“. Сегодня, принимая на себя обязанности работать для нации, я понимал, что это очень тяжело. Но мы — татары, сыновья своего народа, и кто же, если не мы, сделает эту работу?
За последние три года мы все узнали друг друга. Сейчас у нас есть взаимопонимание. С некоторыми уже несколько раз встречались. Если мы будем работать все вместе, взявшись за руки, в единстве, как один народ, только тогда сможем идти вперед и выполнить поставленные задачи. Поэтому в своей работе я всегда действую, опираясь на ваше мнение. Мы — разные люди, и у каждого человека есть свое мнение, позиция, наработанный опыт. Какими бы ни были ваши мнения, я всегда буду работать, прислушиваясь к ним, выносить на общее обсуждение и находить правильное для нашего народа решение. Поэтому я всегда буду открытым. Будем создавать возможности для нашей совместной работы. Поэтому большое спасибо за то, что избрали меня на таком высоком уровне», — сказал Василь Шайхразиев.
Национальный Совет «Милли Шура» Всемирного конгресса татар создан на VI съезде ВКТ 3 августа 2017 года.
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