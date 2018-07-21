Ринат Закиров объяснил, почему выборы председателя «Милли шура» прошли повторно

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Фото: Салават Камалетдинов/архив
(Казань, 21 июля, «Татар-информ», Дина Юсупова). Сегодня Василь Шайхразиев переизбран председателем национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар (ВКТ). Председатель исполкома ВКТ Ринат Закиров объяснил корреспонденту ИА «Татар-информ» причины проведения внеочередного съезда и повторных выборов председателя национального совета «Милли шура».
«Так как устав не был зарегистрирован, по новым правилам так принято. Внесение изменений в устав требует повторного подтверждения. В уставе оказались какие-то неточности. Технические неточности. Сейчас ведь в законах так — даже если будут какие-то орфографические ошибки, не принимается. Поэтому вопрос регистрации довольно сложный. Из-за необходимости новой регистрации заново были проведены выборы», — сказал Ринат Закиров.
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