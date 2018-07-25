На четвертом этапе «Шелкового пути-2018» победил Андрей Каргинов

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). По итогам четвертого этапа Астрахань – Астрахань ралли-рейда «Шелковый путь-2018» первым пришел к финишу и стал вторым в генеральной классификации экипаж команды «КАМАЗ-Мастер» под управлением Андрея Каргинова. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Извилистые степные дороги создали множество препятствий для гонщиков, и обоим лидерам ралли – камазовцам Дмитрию Сотникову и Айрату Мардееву – пришлось останавливаться для ремонта.

На грузовике Мардеева в самом начале этапа слетела трубка турбины. Ремонт занял 25 минут, и в итоге спортсмен пришел к финишу лишь пятым, опустившись в генеральной классификации на третье место.

А у «КАМАЗа» Сотникова уже под конец дистанции сначала сломался амортизатор, а затем начались проблемы с электрикой и лопнула одна из подающих воду трубок. В результате экипаж потерял 18 минут и финишировал шестым, однако сохранил общее лидерство в зачете грузовиков.

Технические проблемы возникли и еще у двух экипажей «КАМАЗ-Мастера». И если техничка Антона Шибалова все же пришла к финишу третьей, то грузовик Эдуарда Николаева из-за перегрева двигателя и замены металлорукава по причине утечки воздуха финишировал восьмым.

Второе же место по итогам четвертого этапа «Шелкового пути» занял Мартин ван дер Бринк на Renault из команды Mammoet Rallysport. В генеральной классификации он, впрочем идет на десятом месте, так как слишком поздно присоединился к гонке. Пилоты же команды «МАЗ-СПОРТавто» полностью снялись с соревнований.

Сегодня участников «Шелкового пути» ждет самый длинный этап гонки Астрахань – Волгоград. Длина пятого этапа равняется 538 км, из которых 444 приходятся на боевую дистанцию, отмечает пресс-служба ралли.