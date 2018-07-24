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Алексей Анисимов

24 июля 2018, 22:11

Спорт

Министр спорта РТ: «Олимпиада в Казани – перспектива 2032 или 2036 года»

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Фото: Ильнар Тухбатов

Владимир Леонов и президент ОКР Станислав Поздняков обсудили шансы Казани претендовать на ряд турниров.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Министр спорта Татарстана Владимир Леонов прокомментировал возможность Казани принять Олимпийские игры или другие, чуть менее масштабные международные спортивные соревнования.

Сегодня, 24 июля, в Казань прилетел президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, который ранее заявлял о возможности столицы Татарстана претендовать на проведение Олимпиады.

«Гипотетически мы можем претендовать на Олимпийские игры, но это долгая и длинная дорога, перспектива 2032 или 2036 года. Поэтому сейчас мы говорим о возможности проведения в Казани юношеских Олимпийских игр или Европейских Олимпийских игр. Обсуждаем, на что нам можно выдвинуться», – рассказал Леонов.

«Казань – один из самых подготовленных с точки зрения инфраструктуры городов, это не бравада. Если мы вступим в заявочную компанию и выиграем право, той инфраструктуры, которая у нас существует, будет достаточно, чтобы провести мероприятие без серьезных капитальных вложений», – подчеркнул глава Минспорта РТ. 

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