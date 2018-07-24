Леонов: «В ближайшие год-два построим в Казани крытый Центр пляжных видов спорта»

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о строительстве в Казани крытого Центра пляжных видов спорта, который в ближайшей перспективе появится возле Дворца водных видов спорта.

В 2018 году Казань принимает чемпионат мира по пляжному гандболу, и власти республики обратили внимание на развитие пляжных видов спорта.

«Мы будем этим заниматься, это сейчас модно, интересно. У нас сейчас есть проект строительства на территории Центра пляжных видов спорта крытого комплекса. Нужно, чтобы он был круглогодичным – к сожалению или к счастью, мы с вами не на Копакабане. Зимой тяжеловато играть, но готовиться к стартам нужно, поэтому нам необходим такой центр. И в этом направлении мы сейчас работаем с коллегами из Минспорта страны и Олимпийского комитета России», – заявил Леонов.

При этом министр не назвал точных сроков появления объекта, отметив, что речь идет о ближайшей перспективе: «Пока это только проект, сейчас мы ищем федеральные программы, в которые можно войти. К сожалению, их не так много. После чемпионата мира по футболу сейчас есть определенная возможность воссоздать какие-то программы».

«Конечно, это будет паритетное финансирование федерального центра и республиканского бюджета. Проект существует, он уже адаптирован. Сейчас занимаемся привязкой и экспертизой. Затем при наличии проектного решения будем смотреть по срокам. Чем раньше, тем лучше. Думаю, можно говорить о перспективе года-двух», – добавил Леонов.