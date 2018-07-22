Появился новый трейлер сиквела «Фантастических тварей»

Фото: скриншот видео youtube.com
(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Студия Warner опубликовала новый трейлер к сиквелу по вселенной Дж. К. Роулинг «Фантастические твари и где они обитают 2».
По сюжету могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд, которого сыграл Джонни Депп, пойман сотрудниками Магического Конгресса Управления по Северной Америке. Однако темный маг устраивает грандиозный побег. В его планах – добиться превосходства волшебников над всеми немагическими существами на планете.
Чтобы сорвать планы Грин-де-Вальда, Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) обращается к своему бывшему студенту Ньюту Саламандеру, который соглашается помочь, не подозревая о большой опасности.
Во время презентации фильма на проходящем сейчас фестивале Comic-Con в зале появился Джонни Депп в образе злого волшебника.
Johnny Depp shows up in costume as Grindelwald and is giving a whole speech IN CHARACTER #HallH #WBDC #ComicCon #TheCrimesofGrindelwald pic.twitter.com/fi23l42r6B— JoBlo.com (@joblocom) 21 июля 2018 г.
Ранее в Сети появились трейлеры «Ночной полет» (экранизация рассказа «Летящие сквозь ночь» Джорджа Мартина) и трейлер финальной мистерии «Гоголь. Страшная месть».
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