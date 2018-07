Появился новый трейлер сиквела «Фантастических тварей»

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Студия Warner опубликовала новый трейлер к сиквелу по вселенной Дж. К. Роулинг «Фантастические твари и где они обитают 2».



По сюжету могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд, которого сыграл Джонни Депп, пойман сотрудниками Магического Конгресса Управления по Северной Америке. Однако темный маг устраивает грандиозный побег. В его планах – добиться превосходства волшебников над всеми немагическими существами на планете.



Чтобы сорвать планы Грин-де-Вальда, Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) обращается к своему бывшему студенту Ньюту Саламандеру, который соглашается помочь, не подозревая о большой опасности.



Во время презентации фильма на проходящем сейчас фестивале Comic-Con в зале появился Джонни Депп в образе злого волшебника.

Johnny Depp shows up in costume as Grindelwald and is giving a whole speech IN CHARACTER #HallH #WBDC #ComicCon #TheCrimesofGrindelwald pic.twitter.com/fi23l42r6B