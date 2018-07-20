Вышел трейлер нового сериала по книге автора «Игры престолов»

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(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В Сети опубликован новый трейлер хоррор-сериала «Ночной полет» от автора «Игры престолов» Джорджа Мартина. Ролик был представлен телеканалом Syfy на фестивале комиксов ComicCon в Сан-Диего, пишет «Газета.Ру».
«Ночной полет» – это экранизация рассказа «Летящие сквозь ночь» Джорджа Мартина, который он написал в 1980 году. Первый сезон «Ночного полета» будет включать десять эпизодов.
В первый раз произведение было экранизировано в 1987 году, и сериал, по словам Джорджа Мартина, будет опираться на эту кинопостановку.
В основе сюжета команда межгалактического корабля, которая сталкивается с ужасами космоса на важной миссии. В трейлере зритель увидит, как команда корабля покидает умирающую Землю и отправляется в космос, чтобы дать человечеству шанс выжить. После смерти нескольких человек команда понимает, что с кораблем что-то не так и что он не может вернуться на землю.
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