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Татар-информ

20 июля 2018, 19:44

Культура

В Сети появился трейлер и постер финальной мистерии «Гоголь. Страшная месть»

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Фото: предоставлено пресс-службой ТВ-3

Александр Петров предстанет в образе писателя Николая Гоголя, а Олег Меньшиков – в роли неподражаемого сыщика Якова.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Телеканал ТВ-3 и продюсерская компания «Среда» представили первый трейлер и постер фильма «Гоголь. Страшная месть», сообщает пресс-служба телеканала.

Александр Петров предстанет в образе писателя Николая Гоголя, а Олег Меньшиков – в роли неподражаемого сыщика Якова. Третья и заключительная часть мистической киносаги стартует в кинопрокате 30 августа.

 
Официальный трейлер «Страшной мести» первыми смогли увидеть фанаты «Гоголя», которые своими руками – лайками и комментариями – «откопали» его во время интерактивной трансляции на странице фильма «ВКонтакте». На «откапывание» пользователям соцсети было отведено 14 часов. Каждый лайк и комментарий приближал зрителей к премьере, и общими усилиями поклонники фильма справились за три часа. В акции одновременно участвовало более 2 тыс. человек, а всего охват составил более 150 тыс. пользователей, которые оставили под трансляцией свыше 26 тысяч комментариев.



«Просто с ума схожу и жду – не дождусь этого фильма!», «Почему финал? Людям интересно снимайте еще истории... а мы с удовольствием будем ходить на них в кинотеатр», «Ха! Гоголь воскреснет, урааа!!!! Господи, как я ждала этого трейлера», – поделились поклонники впечатлениями (орфография авторов сохранена – прим. Т-и).

Ранее был опубликован трейлер четвертого сезона сериала «Лучше звоните Солу».

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