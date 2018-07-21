С убитым фигуристом Теном попрощались под аплодисменты

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). В Алма-Ате под аплодисменты попрощались с погибшим накануне бронзовым призером Олимпиады в Сочи, фигуристом Денисом Теном. Об этом сообщает «Интерфакс».
На гражданской панихиде были зачитаны телеграммы соболезнования от Президента Казахстана, акима Алматы, главы Международного олимпийского комитета и Национального олимпийского комитета Казахстана.
После окончания церемонии прощания гроб с телом спортсмена под аплодисменты зала вынесли офицеры Минобороны. Фигурист будет похоронен на кладбище в поселке Дружба в пригороде Алма-Аты.
19 июля Дениса Тена убили два вора, которые пытались украсть зеркала с его автомобиля.
Спортсмену было 25 лет. Он первым истории независимого Казахстана принес медали Олимпийских игр (2014), чемпионатов мира (2013, 2015), континентального чемпионата (2015), зимней Универсиады (2017), зимних Азиатских игр (2011), а также этапов Гран-при по фигурному катанию.
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