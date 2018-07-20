Бекмамбетов снимет кино по проекту убитого фигуриста Дениса Тена

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(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов снимет кино по проекту убитого казахстанского фигуриста, бронзового медалиста Олимпийских игр 2014 года в Сочи Дениса Тена, передает РИА «Новости».
13 июля фигурист на питчинге компании Bazelevs представил в Москве свой проект «Слепая любовь», с которым хотел дебютировать в кино. Кинолента о любви глухой девушки и слепого юноши должен быть снят в формате screenlife — его действие происходит только на экране компьютера.
Бекмамбетов заявил, что обязательно попробует реализовать его идею. По словам именитого продюсера, Тен в свои 25 лет успел сделать очень многое, и впереди у него были большие планы, которые он бы, несомненно, воплотил в жизнь, так как был труженником.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что Денис Тен погиб от ножевого ранения. Он пытался помешать двум мужчинам скрутить зеркала с его машины.
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