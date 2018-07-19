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(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Денис Тен погиб от ножевого ранения, сообщает РИА Новости.
Сегодня днем в Алма-Ате неизвестные пытались украсть зеркала с автомобиля казахстанского фигуриста. Спортсмен попытался им помешать, началась потасовка, в какой-то момент преступники ударили фигуриста ножом.
По данным агентства, Денис Тен скончался несмотря на старания врачей. Молодому человеку было 25 лет. Помимо бронзы в Сочи, он выиграл серебро ЧМ-2013 и бронзу ЧМ-2015. С 2004 по 2010 год он тренировался в Москве под руководством Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой.
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