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Татар-информ

21 июля 2018, 01:08

Политика

ВВС Израиля нанесли удары по еще 25 объектам «Хамаса» в секторе Газа

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В общей сложности в ответ на гибель израильского военнослужащего на границе нанесены авиаудары по 40 целям.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по еще 25 военным объектам радикального палестинского движения «Хамас» на юге сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в своем Twitter’е.

В результате уничтожен штаб боевого крыла «Хамаса» – «Бригад Изаддина аль-Касама» в селении Хан-Юнис. Также ударам подверглись командные и контрольно-пропускные пункты, база дронов, база противовоздушной обороны и завод по производству инфраструктуры для прокладки подземных туннелей.

До этого целями авиаударов стали 15 других объектов, среди которых были штаб-квартира боевиков, склады оружия и боеприпасов, тренировочные площадки и так далее, отмечает NEWSru.co.il.

Масштабное воздушное наступление стало ответом на гибель от снайперского огня израильского военнослужащего во время патрулирования границы накануне днем. Сразу же после этого танк уничтожил наблюдательный пост, с которого велся огонь.

Позднее по территории Израиля были также выпущены три ракеты. Две из них сбила система противоракетной обороны «Железный купол», а одна упала в пустынной местности.

По информации Министерства здравоохранения администрации сектора Газа, погибли четверо палестинцев и еще около 120 были ранены. Трое убитых были участниками «Бригад Изаддина аль-Касама». 

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