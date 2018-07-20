На границе с сектором Газа погиб израильский военный

Авиаудары по объектам движения «Хамас» стали ответом на пограничный инцидент.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В результате перестрелки на южном участке границы с сектором Газа сегодня днем погиб израильский военный. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в своем Twitter'е.

После того, как семья погибшего была оповещена о случившемся, военная цензура разрешила израильским СМИ рассказать об инциденте. При этом имя и звание убитого пока не раскрываются, отмечает NEWSru.co.il.

По информации портала Ynet, военный был убит снайперским огнем во время патрулирования. В результате ответного танкового обстрела были уничтожены четыре боевика (ранее стало известно о троих убитых палестинцах).

Ответом на пограничную перестрелку стали масштабные удары ВВС Израиля по военным объектам радикального палестинского движения «Хамас» на всей территории сектора Газа, о которых ранее сообщало ИА «Татар-информ». Всего были атакованы 15 различных целей.