ВВС Израиля начали масштабный атаку на объекты «Хамаса» в секторе Газа

Авиаудары стали ответом на инцидент со стрельбой по израильским военным на южном участке границы.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Сегодня Военно-воздушные силы Израиля провели масштабную атаку по военным объектам радикального палестинского движения «Хамас» на всей территории сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в своем Twitter’е.

Операция стала ответом на инцидент со стрельбой по израильским военным на южном участке границы с сектором Газа, имевший место во второй половине сегодняшнего дня.

До этого в ответ на обстрел со стороны ряда участников так называемого «марша возвращения» израильский танк уничтожил наблюдательный пост «Хамаса».

В результате, передает NEWSru.co.il со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения администрации сектора Газа, погибли трое палестинцев. Все они были боевиками боевого крыла движения «Хамас» – «Бригад Изаддина аль-Касама», о чем рассказали представители этой организации.