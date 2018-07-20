ВВС Израиля начали масштабный атаку на объекты «Хамаса» в секторе Газа

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(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Сегодня Военно-воздушные силы Израиля провели масштабную атаку по военным объектам радикального палестинского движения «Хамас» на всей территории сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в своем Twitter’е.
Операция стала ответом на инцидент со стрельбой по израильским военным на южном участке границы с сектором Газа, имевший место во второй половине сегодняшнего дня.
До этого в ответ на обстрел со стороны ряда участников так называемого «марша возвращения» израильский танк уничтожил наблюдательный пост «Хамаса».
В результате, передает NEWSru.co.il со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения администрации сектора Газа, погибли трое палестинцев. Все они были боевиками боевого крыла движения «Хамас» – «Бригад Изаддина аль-Касама», о чем рассказали представители этой организации.
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