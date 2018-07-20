Опубликован трейлер четвертого сезона сериала «Лучше звоните Солу»

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(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). 19 июля на YouTube-канале Rotten Tomatoes появился новый трейлер четвертого сезона сериала «Лучше звоните Солу».
В новом сезоне произойдет превращение адвоката Джеймса МакГилла (Боб Оденкерк) в «криминального адвоката» Сола Гудмана. Актер признается, что сериал в новом сезоне выйдет на «совершенно иной уровень».
Так, например, в нем будет показана иная сторона отношений его героя и юриста Ким Векслер, в которую он влюблен. Но при этом в новом сезоне останется прежняя команда.
Премьера первого эпизода состоится на канале AMC 6 августа. Четвертый сезон состоит из десяти серий.
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