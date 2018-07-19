Запуск ракеты с ядерной установкой «Буревестник» показали на видео

В данный момент создатели ракеты совершенствуют ее конструкцию и готовятся к летным испытаниям.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Министерство обороны РФ опубликовало на своей странице в Facebook’е видеозапись запуска крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник».

На ролике запечатлены сам пуск ракеты и начальная часть ее полета, снятая с борта самолета. Затем показаны кадры цеха, где производятся «Буревестники».

Как рассказал журналистам главный научный сотрудник 12-го Центрального НИИ Минобороны России Сергей Перцев, сейчас совершенствуется конструкция ракеты и ведется подготовка к летным испытаниям, проводятся наземные испытания, передает РИА Новости.

О создании в России крылатой ракеты с ядерным двигателем заявил в своем послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года Президент РФ Владимир Путин. По итогам народного голосования, организованного на сайте Министерства обороны, проект получил название «Буревестник».

При этом американские телеканалы CNN и Fox News сообщили о неудачных испытаниях ракеты в Арктике, которые закончились ее преждевременным падением. Они ссылались на анонимных официальных лиц. Близкий же к военно-промышленному комплексу источник газеты «Ведомости» сообщил, что при тестовых запусках место ядерного реактора занимал электрический макет. Позднее телеканал CNBC рассказал о четырех провалившихся испытательных пусках «Буревестника». Они якобы имели место с ноября 2017-го по февраль 2018 года.