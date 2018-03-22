Путем народного голосования выбраны названия новейшего российского сверхоружия

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Новейшие образцы отечественного оружия впервые в истории российской армии получили названия путем народного голосования. Об этом сообщает РИА Новости. Финальное голосование был показано в прямом эфире телеканала «Россия 1».

Новый российский подводный беспилотник будет называться «Посейдон», новый боевой лазерный комплекс — «Пересвет», а новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой — «Буревестник».

«Мне кажется, что названия очень удачные, они подчеркивают и сферу применения, и особенности этого вида оружия», — отметил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

В голосовании участвовали почти восемь миллионов человек, добавил он.

Можно сказать, что официальное принятие новых названий уже состоялось, сказал Борисов.

О новейших и успешно испытанных образцах оружия Президент России Владимир Путин рассказал 1 марта в послании Федеральному Собранию.