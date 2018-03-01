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Путин заявил о создании в России принципиально нового типа оружия

1 марта 2018, 15:44

Глава государства рассказал о разработке крылатой ракеты с ядерным реактором.
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(Казань, 1 марта, «Татар-информ», Егор Никитин). В России успешно испытали принципиально новый тип стратегического вооружения. Им стала крылатая ракета с ядерной энергоустановкой. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию.

В ответ на расширение американской системы противоракетной обороны (ПРО) Россия создала новые виды стратегического оружия, которые вообще не используют баллистические траектории полета. А значит и системы ПРО в борьбе с ними бесполезны, подчеркнул глава государства.

Один из них — малогабаритная сверхмощная ядерная энергетическая установка, которая размещается в корпусе крылатой ракеты (КР) типа новейшей российской Х-101 воздушного базирования. При этом, отметил Президент, обеспечивается в десятки раз большая дальность полета, которая является практически неограниченной. 

«В конце 2017 года на Центральном полигоне РФ состоялся успешный пуск новейшей российской КР с ядерной энергоустановкой. В ходе полета энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги», — рассказал Владимир Путин. 

Он добавил, что малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть с практически неограниченной дальностью и непредсказуемой траекторией полета, является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем ПРО и ПВО. 

«Проведенный пуск и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружения — стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергоустановкой», — заключил российский лидер. 


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