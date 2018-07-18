Стала известна причина смерти солиста группы «Доктор Ватсон»

По словам поэта Александра Шаганова, музыкант опекал детей, больных раком.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Солист группы «Доктор Ватсон» Игорь Браславский, скончавшийся на 60-м году жизни, перед смертью боролся с онкологией. Об этом рассказал на своей странице в Facebook`e друг артиста – поэт Александр Шаганов.



Также, по словам Шаганова, музыкант опекал детей, больных раком.



«Безвременный уход из-за коварной болезни, с которой он боролся и помогал выстоять другим. В частности, всячески опекал онкобольных детишек. Игорь, спасибо, что ты был с нами. Спасибо за твои песни, за твой композиторский труд. Ты многое не успел и очень многое сделал», – выразил слова скорби Шаганов.



Фанаты коллектива присоединились к словам соболезнования: «Светлая память, пусть небесное царство дарит благодать. Сил близким», «Светлая память!», «Светлая Память ... Царствие Небесное», – пишут поклонники.



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