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В Казани осудили мужчину, устроившего стрельбу на рынке

Татар-информ

18 июля 2018, 10:00

Культура

Скончался экс-солист группы «Доктор Ватсон» Игорь Браславский

Фото: соцсети

Друг артиста поэт Александр Шаганов рассказал, что Браславский страдал от онкологии.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Экс-солист группы «Доктор Ватсон» Игорь Браславский скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщается на странице коллектива в Facebook`e.

«Ушел от нас прекрасный человек, музыкант, великолепный певец, Заслуженный артист России Игорь Браславский. Спасибо за песни, которые Игорь подарил всем нам. Вечная память», — говорится в сообщении.

Друг артиста поэт Александр Шаганов рассказал РИА Новости, что Браславский страдал от онкологии.

Музыкант выступал в группе с 1994 года до 2004-го, затем он иногда принимал участия в выступлениях «Доктора Ватсона». Браславский также выступал в ВИА «Вдохновение», «Фантазия», «Надежда», «Голубые гитары».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на 75-м году жизни скончался заслуженный артист России — театральный и киноактер Владислав Жуковский.

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