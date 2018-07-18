Стала известна дата прощания с Владиславом Жуковским

Жуковский, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», скончался 17 июня на 74-м году жизни в Красноярске.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Похороны актера театра и кино Владислава Жуковского пройдут в пятницу, 20 июля, передает РИА Новости.

Прощание с артистом состоится в красноярском театре Пушкина с 12.00 до 14.00 (с 8.00 до 10.00 мск).

Жуковский, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», скончался 17 июня на 74-м году жизни в Красноярске. Актер имел звание «Заслуженный артист России». Его карьера началась с второстепенной роли в киноленте «Морозко» (1964 год). Наибольшую популярность артисту принесла роль в сериале «Улицы разбитых фонарей».



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