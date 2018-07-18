Появилось видео с места избиения подростками челнинца

Трагедия произошла накануне вечером в 32-м комплексе Автограда.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В распоряжении ИА «Татар-информ» появилось видео с места избиения подростками 49-летнего жителя Набережных Челнов.

На кадрах видеозаписи видно, как двое парней пытаются до приезда врачей помочь потерпевшему, делают массаж сердца и искусственное дыхание. На заднем плане слышен голос плачущей женщины (предположительно супруги погибшего). В стороне стоят пятеро парней. Не исключено, что именно они напали на мужчину.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне вечером в 32-м комплексе Автограда 49-летний местный житель сделал замечание группе подростков, которые мусорили на детской площадке. Молодые люди на просьбу челнинца отреагировали агрессивно и начали его избивать.

Прибывшие по вызову медики не смогли спасти жизнь пострадавшему – мужчина скончался.

Двоих подозреваемых задержали и доставили в отдел полиции для дачи показаний. Правоохранительные органы изучают все обстоятельства случившегося.