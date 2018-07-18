Задержаны двое подростков, которые до смерти избили челнинца

Вчера вечером в 32-м комплексе 49-летний мужчина сделал замечание группе молодых людей, те в ответ набросились на него с кулаками.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Задержаны двое подростков, которые насмерть избили челнинца за замечание не мусорить, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вчера вечером в 32-м комплексе 49-летний мужчина сделал замечание группе молодых людей, которые грызли семечки на детской площадке. В ответ подростки набросились на челнинца.

Двое из нападавших доставлены для дачи показаний в отдел полиции. По предварительным результатам исследования, смерть мужчины могла наступить из-за сердечной недостаточности.

В данный момент правоохранители изучают обстоятельства случившегося.