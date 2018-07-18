В Челнах подростки насмерть забили мужчину в ответ на просьбу не мусорить

Драка произошла возле дома №31/01 по Набережночелнинскому проспекту.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Челнах подростки насмерть мужчину, сделавшего им замечание, сообщили «Челнинские известия».

Вчера вечером челнинец вышел из дома №31/01 и попросил компанию подростков не мусорить возле подъезда. Молодые люди отреагировали агрессивно, набросились на него и начали избивать.

Медикам не удалось спасти жизнь 49-летнего мужчины, он скончался от полученных травм.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.